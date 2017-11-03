Армія Сирії заявила про повний контроль над стратегічно важливим містом Дейр-ез-Зор

Сирійська армія в п'ятницю, 3 листопада, заявила про встановлення повного контролю над містом Дейр-ез-Зор, останнім оплотом "Ісламської держави" (ІД) у Сирії. Дейр-ез-Зор, що розташований неподалік кордону з Іраком, - одне з найбільших та найважливіших міст на сході Сирії, є також центром нафтової промисловості країни, як пише DW.

"Армійські підрозділи за підтримки союзників повністю визволили місто Дейр-ез-Зор з лап терористичної організації "Ісламська держава", - зазначив представник сирійської армії, цитує агентство Reuetrs.

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Про встановлення армією контролю над Дейр-ез-Зором напередодні повідомляли в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, однак в армії тоді зазначили, що контролюють поки лише 80 відсотків міста.

Упродовж років ІД тримала в облозі урядовий анклав на території міста, поки армія у вересні не прорвала облогу і не почала наступ на контрольовані терористами частини Дейр-ез-Зора.

Напередодні у Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини повідомили, що бої завершено і тривають операції із зачистки. Військову операцію збройних сил підтримували російська авіація та шиїтські підрозділи. За цієї ж підтримки сирійська армія продовжиють пересування в напрямку ще одного контрольованого бойовиками ІД міста на західному березі річки Євфрат - Абу-Кемаль. Тим часом триває наступ курдських і арабських загонів за підтримки коаліції під проводом США на східному березі Євфрату.

Тим часом у сусідньому Іраку 3 листопада урядові війська увійшли на територію міста Ель-Кайм, що поблизу кордону із Сирією. Ель-Кайм є останнім оплотом ІД в Іраку.