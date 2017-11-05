Рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму

Майже за рік президентства Дональда Трампа рейтинг схвалення його роботи серед американців впав до 37%. Це стало новим рекордом серед всіх президентів Сполучених штатів через рік після вступу на посаду за останні 70 років, свідчать дані дослідження Washington Post-ABC News.

Читайте такожУ Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна і Трампа у В'єтнамі

При цьому рейтинг несхвалення президента досяг 59 відсотків, причому 50 відсотків заявили, що вони категорично не схвалюють роботу, яку він виконує.

Трамп єдиний президент, починаючи від Гаррі Трумена, який отримав таку низьку підтримку. Наступним найгіршим президентом був Білл Клінтон.

Як повідомляв УНІАН, екс-радник Трампа зізнався в контактах з росіянами.