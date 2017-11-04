Екс-радник Трампа зізнався у контактах з росіянами

Колишній радник передвиборного штабу Дональда Трампа Картер Пейдж зізнався, що зустрічався з представниками уряду Росії під час своєї поїздки до Москви в липні 2016 року. Про це в суботу, 4 листопада, пише газета The New York Times, як повідомляє DW.

За даними видання, Пейдж повідомив про це 2 листопада на закритих слуханнях комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, який займається розслідуванням можливого втручання Росії в американські вибори. Раніше колишній радник Трампа відкидав контакти з російськими чиновниками під час тієї поїздки, зазначає газета.

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В інтерв'ю виданню Картер Пейдж підтвердив це, додавши, що зустріч була короткою і він лише "швидко привітався з парою осіб". Колишній радник Трампа уточнив, що серед тих, з ким він зустрічався, був один високопоставлений чиновник, але не розкрив його ім'я. Після поїздки до Москви Пейдж проінформував штаб Трампа про зустріч електронним листом.

Раніше стало відомо, що інший екс-радник Дональда Трампа Джордж Пападопулос зізнався у низці контактів з певним професором і громадянкою РФ, які нібито мали зв'язки з російською владою. За цими даними, неназваний професор розповідав Пападопулосу про компромат на Гілларі Клінтон у формі "тисяч електронних листів" ще до публікації WikiLeaks листування керівництва Демократичної партії, а також нібито звів його з представником МЗС Росії.

Американські спецслужби підозрюють, що Кремль втрутився у виборчу кампанію в США, щоб допомогти Дональду Трампу перемогти. Спеціальний прокурор і кілька комітетів Конгресу займаються розслідуванням того, чи не вступали члени передвиборчого штабу Трампа у змову з представниками Кремля.