У Парижі відкрився ресторан для нудистів
13:19, 05 листопада 2017Світ
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Приміщення розраховане на 40 осіб, а середня ціна за обід - 30 євро.
Ресторан отримав назву O Naturel / DailyMail
У Парижі відкрився перший у Франції "голий" ресторан, де відвідувачі можуть пообідати без одягу. Про це повідомляє DailyMail.
Ресторан O Naturel, розташований на вулиці Rue de Gravelle, відкрився в четвер. Приміщення розраховане на 40 осіб, а середня ціна за обід - 30 євро.
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При вході в ресторан відвідувач знімає весь одяг і залишає його в гардеробі. Однак перехожі зовні не зможуть дізнатися, що відбувається всередині, оскільки вид на вулицю повністю загороджений.
Як повідомляв УНІАН, у Києві чоловік "замінував" ресторан під час весілля через образу на друзів.
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