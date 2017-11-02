У Києві чоловік "замінував" ресторан під час весілля через образу на друзів

У Києві затримано чоловіка, який "замінував" ресторан. Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, вчора близько 19:00 черговий Дніпровського управління поліції отримав анонімне повідомлення про те, що біля ресторану на вулиці Малишка, де святкують весілля, закладено бомбу, і вона вибухне через 10 хвилин.

На місце терміново виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та керівництво територіального управління поліції. З ресторану евакуювали 400 гостей весілля.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін заявив: "У ході першочергових оперативно-розшукових заходів ми встановили, що виклик надійшов з номеру мобільного абонента, який перебуває у Деснянському районі. Далі з’ясували місцезнаходження заявника та затримали його. Він знаходився вдома та вживав алкогольні напої, тож пояснити чітко свої дії не зміг. За однією із версій, він дізнався про весілля друзів та вирішив просто зіпсувати їм настрій".

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В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 44-річного чоловіка затримали. "Відомо, що він – уродженець іншої держави, який вже має судимість за скоєння крадіжки. Останні роки мешкав у столиці, де працював на продовольчих ринках", - йдеться в повідомленні.

Слідчі внесли відомості про подію у Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Раніше у Києві затримали чоловіка, який "замінував" держустанову з таксофона і не зміг пояснити мотиви.