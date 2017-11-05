У Росії за участь в акціях "05.11.17" вже затримали понад 400 осіб

У Росії за участь в акціях «05.11.17» вже затримали 412 осіб. Про це повідомляє незалежний правозахисний портал ОВС-Інфо.

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«На 18:00 (17.00 за київським часом – ред.) на акціях «05.11.17» по всій Росії затримано 412 осіб. У Москві — 376, в Петербурзі — 13, у Ростові-на-Дону в відділі перебувають 13 осіб, в Краснодарі — 10, три в Красноярську і дві в Пермі», - сказано в повідомленні.

Також, за даними порталу, в деякі ВВС до затриманих не пускають захисників.

Водночас, на сайті ГУ МВС Росії по м. Москва немає нової інформації про затриманих у столиці РФ.

О 18:10 стало відомо, що всіх затриманих у ВВС «Замоскворіччя» відпустили без оформлення протоколів після допиту слідчого комітету.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російських ЗМІ, раніше лідер руху "Артпідготовка" В'ячеслав Мальцев закликав своїх прихильників вийти 5 листопада на вулиці в центрі Москви, щоб висловити недовіру до влади. 26 жовтня суд визнав рух "Артпідготовка" екстремістським.

Раніше прес-служба ГУ МВС Росії по м. Москві повідомляла про затримання в центрі міста «за порушення громадського порядку» 263 людей.

Правозахисники поінформували про 310 затриманих у кількох російських містах.