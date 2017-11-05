У центрі Москви "за порушення громадського порядку" затримали понад 260 людей

Згідно з офіційною інформацією правоохоронних органів, сьогодні в центрі Москви «за порушення громадського порядку» були затримані 263 людини.

«5 листопада за порушення громадського порядку в центрі Москви затримані 263 людини. Всіх їх доставляють до територіальних відділів поліції для розгляду й складання протоколів про адміністративні правопорушення», - йдеться в повідомленні прес-служби ГУ МВС Росії по м. Москві.

Водночас, за даними незалежного правозахисного проекту ОВД-Інфо, в Москві сьогодні були затримані 286 людей, а всього в різних містах РФ - 310.

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«На 15.00 відомо про 310 затриманих на акціях «05.11.17» у Краснодарі, Красноярську, Пермі, Ростові-на-Дону, Саратові, в Москві та Санкт-Петербурзі... У Москві затримали 286 людини», - повідомляє портал.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією російських ЗМІ, раніше лідер руху "Артпідготовка" В'ячеслав Мальцев закликав своїх прихильників вийти 5 листопада на вулиці в центрі Москви, щоб висловити недовіру до влади. 26 жовтня суд визнав рух "Артпідготовка" екстремістським.