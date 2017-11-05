У Саудівській Аравії розбився вертоліт з принцом - ЗМІ

23:29, 05 листопада 2017
Світ
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На борту вертольота знаходилися кілька чиновників.

Ілюстрація / REUTERS

В результаті катастрофи вертольота в Саудівській Аравії загинув принц Мансур бін Мукрін. Про це повідомляє Al Arabia з посиланням на джерела, передає Дождь.

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Авіакатастрофа сталася поряд із кордоном з Єменом. На борту вертольота знаходилися кілька чиновників, в тому числі губернатор провінції Ансур.

Причини події на даний момент не називаються.

Мансур бін Мукрін є членом правлячої королівської династії в Саудівській Аравії. Його батько Мукрін ібн Абдул-Азіз аль Сауда з січня по квітень 2015 року був наслідним принцом Саудівської Аравії, поки король Салман не змінив порядок престолонаслідування.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Саудівській Аравії затримані чотири діючих міністра і 11 принців. Про причини цього рішення поки не повідомляються, але експерти пов'язують це із тим, що за кілька годин до цього було оголошено про створення антикорупційного комітету.

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Теги: #принц Саудівської Аравії#вертоліт з принцом#принц загинув у авіакатастрофі