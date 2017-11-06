Пентагон: тільки вторгнення може повністю усунути північнокорейську ядерну загрозу

Пентагон заявляє, що повністю усунути північнокорейську ядерну загрозу можна лише шляхом наземного вторгнення в КНДР. Цю заяву було зроблено представником Об'єднаного комітету начальників штабів контр-адміралом Майклом Дюмонтом у відповідь на запит конгресмена Теда Л`ю, повідомляє Бі-бі-сі.

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"Єдиний спосіб виявити і знищити абсолютно все компоненти північнокорейської ядерної програми - це наземне вторгнення", - заявив Майкл Дюмонт. За його словами, навіть приблизно оцінити можливі втрати при такій операції надзвичайно складно.

Контр-адмірал описав можливі ризики подібної операції, в тому числі і ймовірність ядерного контрудару, що Північна Корея може завдати, поки американські війська намагаються знешкодити ядерні арсенали, розташовані в глибоких тунелях. Майкл Дюмонт додав, що детальне обговорення подібної можливої операції слід проводити за закритими дверима.

У листі контр-адмірала говориться, що Об'єднаний комітет начальників штабів вирішує північнокорейську проблему дипломатичними засобами і за допомогою економічного тиску на Пхеньян. За його словами, число можливих жертв військового конфлікту буде залежати від того, наскільки масованим буде північнокорейський удар по Сеулу, який знаходиться всього в 56 кілометрах від кордону, а також від того, чи отримають США і їх союзники раннє оповіщення про напад з боку КНДР.

Між тим, президент Дональд Трамп у Японії заявив, що уряд Сіндзо Абе закупить у США "величезна кількість" озброєнь. Трамп заявив, що Японія могла б збивати північнокорейські ракети за допомогою американських засобів ППО. Абе підтвердив, що у разі потреби сили оборони його країни дійсно будуть здатні перехоплювати ці ракети.

Нинішнє турне Дональда Трампа по країнах Азії - найбільш тривала поїздка по Азії президента США за останні 25 років. Турне проходить в період високої напруженості у відносинах з Північною Кореєю.