У Сирії на фугасі підірвалися четверо російських пропагандистів
09:21, 07 листопада 2017Світ
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Крім російських журналістів постраждали також п'ятеро військових ЗС РФ.
Ілюстрація / REUTERS
Четверо журналістів російських телеканалів "Звезда" і НТВ, а також п'ятеро військових ЗС РФ отримали поранення в Сирії в результаті підриву керованого фугасу терористів. Про це повідомляє "ТАСС".
Їх життю, згідно з доповіддю з місця, нічого не загрожує. Всі постраждалі евакуйовані на російську авіабазу Хмеймім.
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Раніше повідомлялося, що за перші дев'ять місяців 2017 року в Сирії помер, як мінімум, 131 російський громадянин.
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