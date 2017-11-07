У Сирії на фугасі підірвалися четверо російських пропагандистів

Четверо журналістів російських телеканалів "Звезда" і НТВ, а також п'ятеро військових ЗС РФ отримали поранення в Сирії в результаті підриву керованого фугасу терористів. Про це повідомляє "ТАСС".

Їх життю, згідно з доповіддю з місця, нічого не загрожує. Всі постраждалі евакуйовані на російську авіабазу Хмеймім.

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Раніше повідомлялося, що за перші дев'ять місяців 2017 року в Сирії помер, як мінімум, 131 російський громадянин.