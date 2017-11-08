У Німеччині офіційно визнали третю стать

Конституційний суд Німеччини ухвалив рішення визнати існування третьої статі і ввести її до книги запису актів цивільного стану (РАЦС). Про це повідомляє Die Welt.

Необхідні поправки в законодавство повинні внести до 31 грудня 2018 року. Зокрема, зазначається, що графа «стать» не повинна бути обмежена варіантами чоловіча чи жіноча.

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Таке рішення стало відповіддю на скаргу однієї приватнї особи, яка раніше в кількох інстанціях безуспішно намагалася внести виправлення в запис щодо свого народження. У графі "стать" особа замість закресленого "жіночий" хотіла вписати "різний".

Згідно з оцінками, в Німеччині проживають близько 80 тисяч інтерсексуалів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Британія закликала ООН скасувати термін "вагітна жінка" заради трансгендерів. Уряд Великобританії звернулося в ООН із проханням замінити термін «вагітна жінка» на «вагітний чоловік» заради дотримання прав трансгендерів.