У Лондоні і Парижі запалили перші різдвяні вогні (фото, відео)

У Лондоні і Парижі запалили перші різдвяні вогні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Лондоні різдвяними ліхтарями першою замерехтіла Оксфорд-стріт, перед святами це найпопулярніша вулиця в місті. Вогні на ній запалила популярна американська співачка Ріта Ора.

Різдвяну декорацію у французькій столиці відкрила відома голлівудська актриса Ніколь Кідман. Святкове шоу парижанам створили в популярному торговому центрі, де відкрили величезну інсталяцію про кругосвітню подорож. Для неї використовували понад 10 тисяч вогників і 70 рухомих ляльок.

Як повідомляв УНІАН, в українців новорічні вихідні триватимуть три дні - з 30 грудня по 1 січня включно. На Різдво вихідними будуть знову три дні поспіль: 6, 7 і 8 січня.