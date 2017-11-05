Стало відомо, скільки днів відпочиватимуть українці на новорічні свята

На новорічні та різдвяні свята в українців буде три вихідних. Про це повідомляє "Урядовий кур'єр".

"На новорічні та різдвяні свята українців чекають парні потрійні вихідні. Новорічні триватимуть три дні - з 30 грудня (субота) з 1 січня (понеділок) включно. 7 січня (Різдво) 2018 припадає на неділю, тому понеділок, 8 січня, буде неробочим днем. Таким чином, вихідними будуть знову три дні поспіль: 6, 7 і 8 січня", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що минулого року на Софійській площі в Києві Новий рік зустріли більше ста тисяч людей.