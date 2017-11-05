Стало відомо, скільки днів відпочиватимуть українці на новорічні свята
12:00, 05 листопада 2017Суспільство
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Новорічні вихідні триватимуть три дні - з 30 грудня по 1 січня включно. На Різдво вихідними будуть знову три дні поспіль: 6, 7 і 8 січня
В українців буде три вихідних на Новий рік і Різдво / фото: УНІАН
На новорічні та різдвяні свята в українців буде три вихідних. Про це повідомляє "Урядовий кур'єр".
"На новорічні та різдвяні свята українців чекають парні потрійні вихідні. Новорічні триватимуть три дні - з 30 грудня (субота) з 1 січня (понеділок) включно. 7 січня (Різдво) 2018 припадає на неділю, тому понеділок, 8 січня, буде неробочим днем. Таким чином, вихідними будуть знову три дні поспіль: 6, 7 і 8 січня", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що минулого року на Софійській площі в Києві Новий рік зустріли більше ста тисяч людей.
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