Війська Асада почали наступ на останнє підконтрольне ІД місто у Сирії

Сирійська урядова армія та її союзники оточили місто Абу-Кемаль і почали наступ. Як повідомляє Reuters, це останнє велике місто підконтрольне терористичному угрупуванню "Ісламська держава".

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"Ісламська держава" протягом останніх двох років втратила майже всю підконтрольну раніше їй територію і зберігає присутність в сирійському місті Абу-Кемаль поблизу кордону з Іраком, в іракському місті Раві і сусідніх селах і в пустелях, а також в деяких ізольованих регіонах в інших місцях", – сказано в повідомленні.

Згідно з інформацією Сирійського центру моніторингу з дотримання прав людини повідомив, що бійці іракського ополчення перейшли на територію Сирії, щоб долучитися до наступу, але самі бійці це заперечують.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Сирії на фугасі підірвалися четверо російських пропагандистів.