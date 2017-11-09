У Німеччині померла "дівчина Джеймса Бонда"

У Мюнхені у віці 79 років померла актриса Карін Дор, яка стала єдиною німецькою "дівчиною Джеймса Бонда". Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Влітку 2016 року Дор зіткнулася на вулиці з жінкою з коляскою і впала, вдарившись потилицею об бордюр. Спочатку обстеження не показало наявність серйозних травм, але навесні 2017 року стан актриси погіршився. Вона померла в будинку для престарілих в Мюнхені.

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Карін Дор залишається єдиною німецькою "дівчиною Джеймса Бонда": актриса з'явилася в п'ятому фільмі "бондіани" "Живеш тільки двічі" (1967) з Шоном Коннері в ролі головного героя.

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