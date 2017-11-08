Помер український актор і режисер Тарас Денисенко

Ввечері 7 листопада у віці 52 років пішов з життя відомий український актор, сценарист, кіноактор, режисер Тарас Денисенко, син кіноакторки Наталії Наум та кінорежисера Володимира Денисенка. Про це повідомляє Міністерство культури у Facebook.

"Міністерство культури висловлює щирі співчуття рідним та близьким Тараса Денисенка. Вічна пам’ять! Про час похорону та прощання буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Тарас Денисенко - Член Національної спілки кінематографістів України. Актор зіграв більше 30 ролей в повнометражних фільмах, таких як «Високий перевал» (1982, Юрко), «Які ж ми були молоді» (1985. Приз СК України «За найкращу чоловічу роль» на кінофестивалі «Молодість—85»), «Після війни» (2000, Німеччина-Україна), «Повернення Мухтара» (т/с), «Сьоме небо» (2006), «Надія як свідоцтво життя» (2007, Петро Семенов), «Мій хлопчику» (2015).

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