У російському Іжевську обвалилися дев'ять поверхів житлового будинку, є загиблі (фото, відео)

Частина житлового будинку обвалилася з першого по дев'ятий поверхи в Іжевську, за попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомив представник Центрального регіонального центру МНС РФ, передають "РИА Новости".

"Є інформація про обвалення частини будинку з першого по дев'ятий поверхи, є постраждалі. Причина НП з'ясовується", - повідомили в МНС.

За попередніми даними, причиною обвалення став вибух побутового газу.

Пізніше стало відомо, що в результаті обвалення загинули дві людини, ще двох госпіталізували з травмами середньої тяжкості, пише "Интерфакс".

"Поки знайдено два тіла ", - розповіли у МНС.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі обвалилася стіна двоповерхівки.