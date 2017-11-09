У російському Іжевську обвалилися дев'ять поверхів житлового будинку, є загиблі (фото, відео)

15:27, 09 листопада 2017
Світ
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В будинку є постраждалі, їх число уточнюється.

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Частина житлового будинку обвалилася з першого по дев'ятий поверхи в Іжевську, за попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомив представник Центрального регіонального центру МНС РФ, передають "РИА Новости".

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"Є інформація про обвалення частини будинку з першого по дев'ятий поверхи, є постраждалі. Причина НП з'ясовується", - повідомили в МНС.

За попередніми даними, причиною обвалення став вибух побутового газу.

Пізніше стало відомо, що в результаті обвалення загинули дві людини, ще двох госпіталізували з травмами середньої тяжкості, пише "Интерфакс".

"Поки знайдено два тіла ", - розповіли у МНС. 

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі обвалилася стіна двоповерхівки.

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Теги: #в Іжевську обвалився будинок