У російському Іжевську обвалилися дев'ять поверхів житлового будинку, є загиблі (фото, відео)
15:27, 09 листопада 2017Світ
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В будинку є постраждалі, їх число уточнюється.
За попередніми даними, причиною обвалення став вибух побутового газу / "Іжевськ Вконтакте"
Частина житлового будинку обвалилася з першого по дев'ятий поверхи в Іжевську, за попередніми даними, є постраждалі. Про це повідомив представник Центрального регіонального центру МНС РФ, передають "РИА Новости".
"Іжевськ Вконтакте"
"Є інформація про обвалення частини будинку з першого по дев'ятий поверхи, є постраждалі. Причина НП з'ясовується", - повідомили в МНС.
За попередніми даними, причиною обвалення став вибух побутового газу.
Пізніше стало відомо, що в результаті обвалення загинули дві людини, ще двох госпіталізували з травмами середньої тяжкості, пише "Интерфакс".
"Поки знайдено два тіла ", - розповіли у МНС.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі обвалилася стіна двоповерхівки.
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