В Одесі обвалилася стіна двоповерхівки

У Малинівському районі Одеси рухнула стіна багатоквартирного житлового будинку. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 3 листопада близько 20:00 в двоповерховому житловому будинку по вул. Степовій, 48 частково обвалилися елементи зовнішньої стіни і арки.

«Цей будинок старого типу побудований з черепашника. У будівлі на 8 квартир стався обвал на рівні другого поверху, на площі близько 10 кв. м», - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС з будинку було евакуйовано 10 осіб (всього проживало 13 осіб).

За даними радника начальника Головного управління Нацполіціі в області Руслана Форостяка, частково обвалився житловий будинок 1917-го року побудови.

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«В результаті обвалу пошкоджено приватне помешкання на другому поверсі будинку. Крім того було пошкоджено газовий трубопровід і електромережу будівлі. Евакуація жителів у кількості 10 осіб, які в цей час перебували в будівлі, пройшла успішно, ніхто не постраждав», - повідомив Форостяк.

Газо- та електропостачання будинку на даний час відключено. Вирішується питання про тимчасове відселення жителів.

Зараз триває розбір завалу, на місці працюють особовий склад ДСНС і комунальні служби.