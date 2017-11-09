Саудівська Аравія закликала своїх громадян залишити Ліван

Влада Саудівської Аравії закликали всіх своїх громадян, які перебувають в Лівані, негайно залишити цю країну, а іншим саудівцям не їздити в Ліван.

Як пише Бі-Бі-Сі, відносини між обома країнами загострилися після того, як в суботу підтримуваний Саудівською Аравією прем'єр-міністр Лівану Саад Харірі оголосив, що йде у відставку, так як, за його словами, побоюється за своє життя.

Незабаром після цього Саудівська Аравія звинуватила ліванський рух "Хезболла" в тому, що його бойовики запустили ракету по Саудівської Аравії з території Ємену.

Багато ліванців побоюються, що їхня країна може виявитися втягнутою в регіональний конфлікт між сунітською Саудівської Аравією і шиїтським Іраном.

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Багато політичних партії Лівану закликають Саада Харірі повернутися на свій пост. Вони також підозрюють, що саме саудівська влада змусила його оголосити про свою відставку.

Сам Харірі не зробив ніяких додаткових заяв, але його канцелярія повідомляє, що він зустрічається з іноземними дипломатами в саудівській столиці Ер-Ріяді.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон, який наразі відвідує країни Близького Сходу, несподівано заявив, що прибуде в Саудівську Аравію.

За його словами, він обговорить ситуацію в Лівані та Ємені з крон-принцем Мухаммедом бін Салманом, додавши, що вже провів неформальну бесіду з Саадом Харірі.

Виступаючи по телебаченню в Ер-Ріяді, Харірі сказав, що йде у відставку через те, що його нібито хочуть убити.

У своєму відеозверненні Саад Харірі піддав різкій критиці рух "Хезболла", а також Іран, який підтримує його.

У понеділок Саудівська Аравія звинуватила "Хезболлу" в тому, що та запустила ракету в напрямку Ер-Ріяда з території Ємену.

На наступний день крон-принц Мухаммед бін Салман звинуватив Іран у тому, що той розв'язав "пряму військову агресію" проти Саудівської Аравії, поставляючи ракети повстанцям-хуситам в Ємені. Іран називає ці звинувачення "хибними та небезпечними".

"Хезболла" звинувачує Саудівську Аравію в тому, що саме вона змусила Саада Харірі оголосити про свою відставку.