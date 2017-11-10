Дії США можуть підштовхнути Іран до створення ядерної зброї - президент Франції

Тиск з боку Сполучених Штатів Америки щодо необхідності перегляду угоди щодо ядерної програми Ірану може підштовхнути Тегеран до створення власної ядерної зброї.

Таке занепокоєння висловив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю журналу Time, опублікованому у четвер, 9 листопада, переадає Deutsche Welle.

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"Якщо ви хочете припинити будь-які зв'язки з Іраном у питанні його ядерної активності, ви створите нову Північну Корею, - зазначив Макрон. - Якщо ви припините угоду 2015 року, якою є ваші інші варіанти? Розпочати війну? Атакувати Іран? Я гадаю, що це призвело б до божевілля у цьому регіоні".

Президент Франції висловив переконання, що досягнута понад два роки тому угода є "найкращою можливою угодою щодо Ірану". Макрон зазначив, якщо США скасують її, то це матиме негативні наслідки.

"І раптово ви отямитесь через десять-дванадцять років, не маючи жодного контролю, а (Іран) матиме ядерну зброю", - попередив лідер Франції.

Раніше Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської атомної програми. Виступаючи 13 жовтня, Трамп не оголосив про вихід з договору з Іраном, проте дав Конгресу США 60 днів для ухвалення рішення про відновлення економічних санкцій проти Тегерана, які були скасовані в рамках договору щодо іранської атомної програми.