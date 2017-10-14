Трамп представив стратегію протидії Ірану

Президент США Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, 13 жовтня, про нову всеосяжну стратегію Вашингтона стосовно Ірану, передає РБК.

«Іран перебуває під контролем режиму фанатиків», - почав свій виступ у Білому домі президент США. Цей режим поширює смерть і хаос по світу, сказав він. У своїй промові він згадав захоплення посольства США у Тегерані в 1979 році й підтримку Іраном терористів. Є також дані про те, що Тегеран передає технології КНДР, заявив Трамп.

У числі підтримуваних Тегераном терористичних угруповань Трамп назвав «Аль-Каїда» і «Талібан», а також «Хезболлу».

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Іран також організовує кібератаки проти США і їх союзників, заявив Трамп. «США не єдина ціль кампанії іранської влади, вони пригнічують власних громадян», — згадав президент розгін масових акцій протесту в республіці після президентських виборів 2009 року. Іран також підтримує режим президента Сирії Башара Асада і ворожий до Ізраїлю, вказав Трамп.

Зазначається, що основні елементи нової стратегії, яку оголосив Трамп, були опубліковані в американських ЗМІ вранці 13 жовтня. У публікації говорилося, що Тегеран «скористався регіональними конфліктами і нестабільністю, щоб агресивно розширити свій вплив у регіоні».

У новій стратегії Вашингтона міститься заклик до нейтралізації «дестабілізуючого впливу Ірану і стримування його агресії, особливо його підтримки тероризму і бойовиків».

Щоб протистояти «підривній діяльності», США мають намір ретельно працювати над відновленням традиційних союзів і регіональних партнерств на Близькому Сході задля «більш стабільного балансу сил в регіоні».

Будуть зроблені зусилля по запобіганню зовнішнього фінансування іранського уряду і «зловмисних дій» Корпусу вартових ісламської революції.

Вашингтон також має намір протидіяти загрозам США і їх союзникам, що йде від балістичних ракет та іншої «асиметричної зброї» в Ірані. «Найголовніше — ми будемо блокувати іранському режиму всі шляхи до ядерної зброї», — йдеться в документі.

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Оцінюючи результати Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану Трамп зазначив, що країна не виконала умови угоди щодо центрифуг і не дозволила провести повноцінні інспекції своїх ядерних об'єктів. Таким чином, поведінка ісламської республіки не відповідає «духу угоди», прийшов до висновку Трамп.

Продовжуючи виступ, президент США заявив, що не може підтвердити конгресу виконання Іраном СВПД. Конгрес вимагає від президента США кожні 90 днів підтверджувати виконання республікою зобов'язань за СВПД. Трамп уже двічі звітував перед законодавцями (у квітні та липні) і обидва рази підтверджував дотримання умов. Тепер у законодавців є 60 днів, щоб прийняти рішення про вихід з угоди і відновлення санкцій проти Тегерана.

Трамп також доручив адміністрації вивчити можливість змінити умови угоди. У разі якщо переукласти угоду на нових умовах буде неможливо, то США з неї вийдуть. Президент у зв'язку з цим нагадав, що США можуть у будь-який час вийти з угоди за її рішенням.

А поки конгрес буде вести оцінку угоди, США продовжать вводити санкції проти Ірану. Трамп уже доручив ввести санкції проти Корпусу вартових ісламської революції — елітного підрозділу іранської армії. Президент США назвав підрозділ особистою терористичною структурою тегеранського режиму.

Трамп також пообіцяв ввести санкції проти офіційного уряду Ірану, щоб «припинити фінансування тероризму».