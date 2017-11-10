Держдума РФ хоче зобов'язати іноземні ЗМІ позначати себе у соцмережах "іноагентами"

Держдума Росії може 15 листопада розглянути в першому читанні законопроект, що обмежує роботу іноземних ЗМІ в Росії, заявив 10 листопада голова Думи В’ячеслав Володін. Він додав, що всі можливі поправки до пропозиції планують підготувати на раді Держдуми 14 листопада.

Як передає Радіо Свобода, в остаточному читанні документ може бути ухвалений до кінця наступного тижня.

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За словами Володіна, обмеження будуть запроваджені «за аналогією зі США». Він уточнив, що на закордонні засоби масової інформації планується поширити чинний в Росії закон про так званих «іноземних агентів». На даний час він обмежує діяльність некомерційних організацій, які отримують фінансування з-за кордону.

В’ячеслав Володін стверджує, що на фізичних осіб розширений закон не поширюватиметься.

Віце-спікер Держдуми Петро Толстой заявив, що за новим законом закордонні ЗМІ при розміщенні своїх матеріалів в соціальних мережах повинні будуть робити позначку про те, що вони є «іноземними агентами».

Напередодні стало відомо, що телеканал RT (раніше відомий як Russia Today – ред.), який фінансується російською владою, на вимогу американської влади зареєструється в США як іноземний агент. Про це оголосила головний редактор каналу Маргарита Симоньян. У міністерстві юстиції США цю інформацію не коментують. У російському Міністерстві закордонних справ пообіцяли «заходи у відповідь».