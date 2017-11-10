У Росії введуть обмеження для американських ЗМІ

Держдума може ввести санкції проти американських ЗМІ в Росії. Обмеження планують ввести у відповідь на дії США щодо російського пропагандистського телеканалу Russia Today вже на наступному тижні.

Про це заявив голова Держдуми В'ячеслав Володін, пише «Дождь».

«У нас на наступному тижні три пленарних засідання, цілком ймовірно, що ми встигнемо прийняти закон в трьох читаннях вже до кінця тижня», - зазначив Володін.

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Мін'юст США зобов'язав RT зареєструватися в реєстрі іноземних агентів.

Раніше було доручено профільним комітетам підготувати комплекс заходів щодо захисту від втручання американських ЗМІ у внутрішні справи Росії. У Думі кажуть, що це буде тільки реакція на кроки американської сторони, яка домагається реєстрації RT і агентства Sputnik іноземними агентами в США.