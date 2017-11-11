Коаліція Саудівської Аравії завдала авіаударів по будівлі Міноборони Ємену

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаударів по єменському Міністерству оборони, розташованому в столиці країни Сані. Як повідомляє телеканал «Аль-Джазіра», в результаті атаки могли постраждати мирні жителі, передає РБК.

Усього, за даними видання, було нанесено два авіаудари, одна з бомб влучила в житловий район. Як повідомляють очевидці, вісім людей отримали поранення, а також були зруйновані два будинки.

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«Пошук жертв під уламками все ще триває», — сказано в повідомленні.

«Я сидів вдома і почув перший удар — він був по Міністерству оборони. Всі злякалися. Через хвилину ще один удар потрапив в будинок мого сусіда», — наводить слова одного з очевидців телеканал SBS.

Як повідомляв УНІАН, недалеко від аеропорту столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда ввечері в суботу, 4 листопада, стався вибух. Відповідальність за інцидент взяла на себе повстанці-хусити. Їх представник повідомив, що була запущена балістична ракета дальньої дії Burkan 2-H з міжнародного аеропорту короля Халіда в Ер-Ріяді.

Війна в Ємені, найбіднішій країні арабського регіону, почалася в 2014 році. У березні 2015 року Саудівська Аравія в рамках підтримки урядових сил Ємену почала наносити удари по території, контрольованій повстанцями-хуситами. За три роки кількість загиблих перевищила 10 тис., поранених - 40 тис. осіб.