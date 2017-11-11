Анкара пропонувала екс-раднику Трампа 15 мільйонів доларів за викрадення Гюлена - WSJ

Турецький уряд пропонував 15 млн доларів екс-раднику президента США з національної безпеки Майклу Флінну і його синові за допомогу в екстрадиції ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена зі Сполучених Штатів до Туреччини.

Про це в п'ятницю, 10 листопада, повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає dw.com.

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За інформацією видання, представники Анкари зустрічалися з Флінном в грудні минулого року. В ході зустрічі обговорювалися, зокрема, план, при якому Гюлена, який проживає в еміграції в Пенсільванії, насильно доставили б на приватному літаку до Туреччини, пише WSJ. У той же час свідчень того, що екс-радник Трампа отримав від Анкари які-небудь гроші, немає.

Ця історія стала предметом розслідування з боку спецпрокурора США Роберта Мюллера, зазначає газета.

У свою чергу, адвокати Майкла Флінна назвали відомості, наведені в статті WSJ, "обурливими" і "помилковими".

Влада Туреччини вважає Фетхуллаха Гюлена головним організатором спроби державного перевороту в липні 2016 року і з минулого року безуспішно намагаються добитися від Вашингтона його екстрадиції.