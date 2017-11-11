Армія Іраку розпочала операцію зі звільнення останнього міста від ІДІЛ

Іракські сили розпочали наступальну операцію з метою звільнення міста Рава - останнього міста, що перебуває під контролем терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє Reuters.

Звільнення іракською армією Рави ознаменує завершення ери територіального правління самопроголошеного у 2014 році халіфату "Ісламської держави" на значних територіях в Іраку та Сирії.

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Також у наступі разом іракською армією беруть участь війська різних племен, аби захопити місто Рава та його околиці вздовж кордону з Сирією.

У четвер, 9 листопада, сирійська армія оголосила про перемогу над бойовиками «Ісламської держави» у звільненому місті Абу-Кемаль на кордоні з Іраком. Армія Сирії та її союзники досі воюють з бойовиками "Ісламської держави" у пустельних районах неподалік Абу-Кемаль - останнього міста, що утримувало «ІД» у Сирії.