У Сирії від "Ісламської держави" звільнили останнє місто

Сирійська урядова армія в четвер, 9 листопада, заявила про звільнення від бойовиків "Ісламської держави" (ІД) міста Абу-Камаль. Це останнє місто на території Сирії, яке досі було під контролем ІД. Відповідну заяву армії поширила державна сирійська інформагенція Sana, передає DW.

"Звільнення міста Абу-Камаль дуже важливе, тому що це свідчить про загальне падіння проекту ІД в регіоні", - йдеться у заяві.

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Звільнення Абу-Камаля підтвердили в Сирійському центрі моніторингу дотримання прав людини. За даними організації, урядова армія надала бойовикам коридор, яким вони мали змогу вийти з міста. Тепер треба вибити ісламістів з останніх окремих осередків у Сирії.

Упродовж останніх місяців ІД зазнала низки важких поразок у Сирії та Іраку. У липні ісламісти відступили з іракського Мосула. В жовтні - з Ракки, яку раніше називали "столицею" ІД в Сирії. Днями сирійська урядова армія за підтримки Росії відвоювала в бойовиків місто Дейр-ез-Зор.