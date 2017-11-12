Трамп після зустрічі з Путіним: спецслужби США очолюють "чудові люди"

Президент Дональд Трамп висловив довіру діям американських спецслужб в розслідуванні справи про втручання Росії у президентські вибори в США.

"Я з нашими (розвідувальними. - Ред.) службами. Я вірю в наші спецслужби", - заявив Трамп в ході прес-конференції у в'єтнамському Ханої в неділю, 12 листопада, передає DW.com. На його думку, спецслужби США очолюють "прекрасні люди".

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Це стало відповіддю на прохання журналістів прояснити попередню заяву Трампа, зроблену ним напередодні по дорозі в Ханой. Тоді американський президент розповів про засвідчення російського колеги Володимира Путіна у невтручанні Москви вибори президента США. При цьому Трамп додав, що "дійсно" вірить, що "якщо він говорить мені це, то він це і має на увазі".

На прес-конференції в Ханої президент США також наголосив, що вважає важливим знаходити спільну мову з Росією, зокрема, для вирішення конфлікту з Північною Кореєю. "Ми хочемо прогресу, а не провокацій", - зазначив Трамп, говорячи про відносини з КНДР.

Раніше в той же день Трамп розмістив у своєму мікроблозі Twitter повідомлення, в якому вказав на необхідність встановлення хороших відносин з Росією".

Росія, на думку президента США: могла б значно допомогти у вирішенні північнокорейської кризи, конфліктів в Україні і в Сирії, а також у боротьбі з тероризмом. Він підкреслив також, що "хороші відносини з Росією - це добре, а не погано". А тих, хто не згоден з такою позицією, Трамп назвав "ненависниками і дурнями".