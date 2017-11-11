Трамп заявив, що вірить словам Путіна про невтручання Росії у вибори президента США - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вірить словам президента Російської Федерації Володимира Путіна про невтручання Росії у президентські вибори у США у 2016 році.

Як повідомляє CNN, про це Трамп сказав журналістам на борту літака, який летів з Данангу у Ханой (В'єтнам).

"Він сказав, що не втручався. Я його знову запитав. Ви можете питати скільки завгодно", - зазначив Трамп.

Президент США тричі розмовляв з Путіним на полях саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Данангу і порушив питання щодо російського втручання у американські вибори.

"Кожного разу, коли він бачив мене, він казав: "Я не робив цього". І я вірю, що коли він каже мені це, він дійсно має це на увазі. Але коли він каже: "Я не робив цього", я думаю, що він дуже ображений цим", - заявив Трамп.

Водночас президент США сказав, що готовий перейти до розгляду інших питань.

"Слухайте... я не можу стояти там та сперечатися з ним. Я б скоріше бажав змусити його піти з Сирії, якщо бути чесним з вами. Я б хотів з ним співпрацювати щодо України, ніж стояти та сперечатися", - додав Трамп.

При цьому він повторив свої твердження, що втручання Росії у вибори президента США у 2016 році є змовою, вигаданою представниками Демократичної партії, аби відволікти уваги від їхніх електоральних втрат.

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Як повідомляв УНІАН, у західних ЗМІ неодноразово повідомлялося про втручання російських хакерів у виборчі системи багатьох американських штатів.

Зокрема, за даними Reuters, у червні 2017 року стало відомо, що російські хакери втручалися у виборчі системи 21 штату під час минулорічної президентської виборчої кампанії у США. Водночас, за даними Bloomberg, російські хакери у 2016 році втрутилися у виборчі системи 39 американських штатів.

8 червня колишній директор ФБР Джеймс Комі під час виступу на засіданні комітету з розвідки Сенату США заявив, що не сумнівається, що Росія втручалася в президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році. Водночас колишній директор ФБР висловив упевненість, що втручання Росії у вибори не вплинуло на результати голосування.

2 листопада The Wall Street Journal з посиланням на джерела написало, що американські прокурори розглядають можливість оголошення обвинувачення російським посадовцям через втручання у президентську виборчу кампанію в минулому році.