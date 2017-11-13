Президент Філіппін заспівав "на вимогу" Трампа (відео)

Президент Філіппін Родріго Дутерте піднявся на сцену і заспівав дуетом з співачкою Пілітою Корралес на гала-вечері форуму Асоціації держав південно-східної Азії (АСЕАН), який проходить в Манілі.

"Пані та Панове! Я заспівав на вимогу верховного головнокомандувача Сполучених Штатів", - зіронізував Дутерте.

Як повідомляв УНІАН, одіозний президент Філіппін Дутерте зізнався у вбивстві в 16 років. Президент розповів, що це сталося під час різанини.