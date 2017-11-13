Президент Філіппін заспівав "на вимогу" Трампа (відео)

08:46, 13 листопада 2017
Світ
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Президент Філіппін Родріго Дутерте піднявся на сцену і заспівав дуетом зы співачкою Пілітою Корралес.

Родріго Дутерте / REUTERS

Президент Філіппін Родріго Дутерте піднявся на сцену і заспівав дуетом з співачкою Пілітою Корралес на гала-вечері форуму Асоціації держав південно-східної Азії (АСЕАН), який проходить в Манілі.

"Пані та Панове! Я заспівав на вимогу верховного головнокомандувача Сполучених Штатів", - зіронізував Дутерте.

Як повідомляв УНІАН, одіозний президент Філіппін Дутерте зізнався у вбивстві в 16 років. Президент розповів, що це сталося під час різанини.

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Теги: #дутерте співає#дутерте заспівав