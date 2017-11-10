Одіозний президент Філіппін Дутерте зізнався у вбивстві в 16 років

Скандальний президент Філіппін Родріго Дутерте зізнався, що в 16 років зарізав людину. Про це повідомляє Newsweek.

Таке гучне визнання Дутерте зробив на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у В'єтнамі.

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"У віці 16 я вже вбив кого-то. Реальна особа, гуркіт, різанина. Мені було всього 16. Що з того, що тепер я президент?", – сказав Дутерте.

Як повідомляв УНІАН, президент Філіппін Родріго Дутерте, виступаючи в провінції Південний Камаринес, пообіцяв «скидати корумпованих філіппінських чиновників з вертольота на півдорозі до Маніли».