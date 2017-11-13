РосЗМІ: Путін "визначився, що братиме участь" у виборах президента Росії

У Кремлі обговорюються сценарії того, як і коли Володимир Путін оголосить про готовність брати участь у виборах президента РФ в березні 2018 року.

Про це повідомляє РБК з посиланням на неназваних чиновників.

Повідомляється, що публічних оголошень про готовність балотуватися глава Росії ще не робив, однак «визначився, що братиме участь». На сьогодні є кілька сценаріїв "драматургії висунення" Путіна.

Якщо говорити про дату, коли Путін може зробити оголошення про намір балотуватися на новий термін, то існують два підходи: президент повідомить про своє рішення до того, як Рада Федерації призначить вибори, або після. Вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року. Верхня палата парламенту повинна призначити кампанію в період з 7 по 17 грудня.

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Базова концепція полягає в тому, що Путін зробить оголошення вже після офіційного призначення виборів, пояснюють три джерела, близькі до Кремля. Швидше за все, це відбудеться до з'їзду «Єдиної Росії» (відбудеться 22-23 грудня) та щорічного Форуму дій ЗНФ, який також призначений на грудень, говорить один з близьких до адміністрації Путіна співрозмовників РБК. Джерело, близьке до керівництва ЗНФ, уточнило, що форум відбудеться у другій половині грудня. Однак є варіант, який передбачає, що Путін може заявити про висунення на самому початку січня.

Передбачається, що кампанія російського лідера буде максимально короткою за часом, його перемога не викликає сумнівів, тому немає необхідності поспішати з оголошенням про готовність балотуватися, пояснюють співрозмовники РБК.