Путін напередодні виборів хоче розширити повноваження російської Нацгвардії

Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Державної думи законопроект, яким пропонує розширити повноваження Національної гвардії країни, створеної минулого року й очолюваної його колишнім охоронцем, пише Радіо Свобода.

Згідно з пропозиціями російського президента, Нацгвардія має використовуватися для гарантування безпеки регіональних губернаторів.

Законопроект оприлюднений 6 листопада на сайті нижньої палати парламенту Росії, Державної думи, більшість у якій складають представники провладної партії «Єдина Росія».

Запропоновані зміни дадуть Путіну додаткові можливості для боротьби з інакомисленням і наведення порядку в разі заворушень у регіонах Росії.

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Національна гвардія Росії звітує безпосередньо президентові. Її директор Віктор Золотов був начальником служби безпеки президента Росії з 2000 по 2013 роки.

Вибори президента мають відбутися в Росії у березні 2018 року. Як очікують, Путін буде балотуватися на новий 6-річний термін.

Президент Росії створив Національну гвардію в 2016 році на базі Міністерства внутрішніх справ й інших силових структур.