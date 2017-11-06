Путін напередодні виборів хоче розширити повноваження російської Нацгвардії
Згідно з пропозиціями російського президента, Нацгвардія має використовуватися для гарантування безпеки регіональних губернаторів.
Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Державної думи законопроект, яким пропонує розширити повноваження Національної гвардії країни, створеної минулого року й очолюваної його колишнім охоронцем, пише Радіо Свобода.
Згідно з пропозиціями російського президента, Нацгвардія має використовуватися для гарантування безпеки регіональних губернаторів.
Законопроект оприлюднений 6 листопада на сайті нижньої палати парламенту Росії, Державної думи, більшість у якій складають представники провладної партії «Єдина Росія».
Запропоновані зміни дадуть Путіну додаткові можливості для боротьби з інакомисленням і наведення порядку в разі заворушень у регіонах Росії.
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Національна гвардія Росії звітує безпосередньо президентові. Її директор Віктор Золотов був начальником служби безпеки президента Росії з 2000 по 2013 роки.
Вибори президента мають відбутися в Росії у березні 2018 року. Як очікують, Путін буде балотуватися на новий 6-річний термін.
Президент Росії створив Національну гвардію в 2016 році на базі Міністерства внутрішніх справ й інших силових структур.