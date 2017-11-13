Трамп похвалився "чудовими стосунками" із філіппінським президентом Дутерте

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що має "чудові стосунки" зі своїм філіппінським колегою Родріго Дутерте. Лідери обох країн зустрілись у понеділок, 13 листопада, на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), який відбувається на Філіппінах, як пише DW.

"Ми є вашим союзником. Ми є важливим союзником", - сказав Дутерте перед початком зустрічі Трампу. "У нас чудові стосунки. Вони є дуже успішними. І конференція АСЕАН була чудово організована президентом Філіппін", - відповів Трамп, інформує Reuters.

Зустріч Трампа та Дутерте на полях саміту АСЕАН у Манілі була очікуваною, оскільки правозахисні організації вимагають від глави Білого дому взяти більш жорсткий курс стосовно філіппінського лідера через криваву війну, яку той веде проти наркоторгівлі на Філіппінах та внаслідок якої убиті тисячі людей.

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Утім, як повідомив згодом речник уряду Філіппін, Трамп і Дутерте не торкались під час зустрічі тематики дотримання прав людини. А речниця Білого дому Сара Сандерс повідомила, що цю тему лідери обговорили лише коротко. Натомість, за її словами, у фокусі зустрічі Трампа і Дутерте були питання боротьби проти терористичного угруповання "Ісламська держава", двостороння торгівля та боротьба проти наркоторгівлі. Раніше Дутерте пообіцяв, що попросить Трампа "відчепитись", якщо той під час зустрічі почне обговорювати ситуацію з правами людини на Філіппінах.

У зв'язку з візитом Трампа до Філіппін в Манілі у понеділок відбулись масштабні акції протесту. Між демонстрантами та поліцією стались сутички, під час яких правоохоронці, зокрема, застосували водомети. Протистояння призвело до поранення щонайменше 16-ти осіб: у сутичках постраждали шестеро поліцейських та десятеро демонстрантів.

Лідера Філіппін Дутерте часто називають "Трампом Сходу" через його нахабну манеру поводитись та провокативні заяви.

Візитом на Філіппіни та участю у саміті АСЕАН Дональд Трамп завершує своє тривале азійське турне, яке здійснює з 5 листопада. Під час поїздки він відвідав Японію, Південну Корею, Китай, а також взяв участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В'єтнамі, на якій також був присутній президент Росії Володимир Путін. Зустрічі віч-на-віч між ними не відбулось, проте Трамп і Путін кілька разів коротко обмінятись репліками, а також потиснули один одному руки.