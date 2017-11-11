Путін і Трамп домовилися продовжити боротьбу з ІДІЛ в Сирії

Президенти Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп підтвердили рішучість розгромити терористичне угрупування "Ісламська держава" в Сирії, йдеться в спільній заяві лідерів двох країн. Про це повідомляє "РИА Новости".

Президенти погодилися, що сирійський конфлікт не має військового рішення, підтвердили, що остаточне його врегулювання має бути знайдене в рамках женевського процесу.

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Крім того, президенти відзначили зусилля США і Росії щодо запобігання небезпечних інцидентів між американськими і російськими військовими, що дозволило істотно збільшити втрати ІД в останні місяці, і домовилися підтримувати військові канали зв'язку. Ці зусилля будуть продовжені аж до остаточного розгрому "Ісламської держави", - підкреслюється в заяві.

Раніше повідомлялося, що Білий дім звинуватив Росію в захисті терористів, що використовують хімічну зброю в Сирії.