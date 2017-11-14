Російська влада вимагає від компаній повідомляти "добрі новини" - ЗМІ

Російська влада доручила великим компаніям підготувати повідомлення, на підставі яких досягнення нинішнього керівництва країни можна буде виставити в новинах в позитивному світлі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на текст документа, який, за даними агентства, був направлений міністерством енергетики в 45 компаній, передає Голос Америки.

Читайте такожПутін уник відповіді на питання про новий президентський термінЗгідно інструкції, новинні публікації повинні бути присвячені таким темам, як забезпечення нових робочих місць, досягнення в науці і розвиток інфраструктури. При цьому рекомендовано відзначати важливість державної підтримки промисловості.

У число одержувачів документа входять найбільші паливно-енергетичні компанії, такі як «Роснефть» і «Лукойл». 17 підприємств є державними, 28 – приватними. Компаніям пропонується з допомогою ЗМІ донести до громадськості думку про те, що життя більшості громадян Росії стало спокійнішим і комфортнішим, цитує Reuters текст документа.

Автори публікації відзначають, що розпорядження, датоване 9 жовтня, що збігається з підготовкою до президентських виборів, намічених на березень 2018 року, на яких чинному главі держави Володимиру Путіну потрібно зберегти за собою міцні позиції. При цьому самі вибори в тексті документа не згадані. В адміністрації президента РФ на запит Reuters не відповіли.