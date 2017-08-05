ФБР підозрює Росію у поширенні фейкових новин перед виборами

ФБР вважає, що деякі облікові записи в соцмережах, через які поширювалися фейкові новини під час президентської виборчої кампанії в США, були частиною російської кампанії з дезінформації

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на CNN.

За місяці до виборів президента США Twitter і Facebook стали майданчиком для поширення вірусних "новин" про змови і містифікації, багато з яких містили негативні неправдиві заяви про Хілларі Клінтон.

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ФБР здійснювало моніторинг соцмереж в день виборів минулого року, намагаючись відстежити ймовірну російську дезінформацію з використанням фальшивих новин.

Аналітики ФБР виявили, що деякі облікові записи користувачів соцмереж, які стояли за поширенням фейкових новин, були іноземними і прийшли до висновку, що принаймні деякі з них були частиною російської дезінформаційної кампанії, повідомляє CNN з посиланням на два джерела, знайомі з розслідуванням.