У Зімбабве головнокомандувача військами звинуватили в зраді

Правляча партія Зімбабве звинуватила у "зраді" головнокомандувача збройними силами країни Костантино Чівенгу. Про це повідомляє 112.ua з посиланням на Reuters.

Чівенга раніше відреагував на відставку віце-президента Еммерсона Мнангагву обіцянкою втрутитися і зупинити наростаючу політичну кризу в країні.

До цього президент Зімбабве звинуватив Мнангагву у підготовці державного перевороту - його підтримувала армія і він був одним із вірогідних наступників влади в державі.

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Крім того, Мнангагва неодноразово вступав у конфлікти з дружиною президента - Грейс Мугабе, яку вважають спадкоємицею 93-річного президента. У зв'язку з цим, можливо, президент намагається допомогти дружині зачистити опозиційних політиків.

Як відомо, президент правлячої партії Зімбабве Роберт Мугабе фактично керує країною з 1980 року.

Раніше повідомлялося, що командувач ЗС Зімбабве закликав президента країни Роберта Мугабе припинити звільняти ветеранів Зімбабвійського африканського національного союзу. При цьому у бік столиці почали рух танки.

У свою чергу, правляча партія заявила, що заяви Чівенги "мали на меті порушити національний мир і спровокувати заколот".