Переворот в Зімбабве: військові заарештували "друга Путіна" Мугабе, він готується до відставки – ЗМІ

Військові в Зімбабве помістили під арешт президента країни Роберта Мугабе.

Про це повідомляє Ассошіейтед Прес, передає Радіо Свобода.

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Раніше армія затримала міністра фінансів і взяла під контроль будівлю телерадіокомпанії. При цьому вони заперечують, що в країні здійснено державний переворот, і стверджують, що Мугабе і його родині нічого не загрожує. Вони заявляють, що їхні дії спрямовані проти "злочинців" в оточенні лідера Зімбабве.

За даними місцевих ЗМІ, Мугабе, який перебуває при владі з 1980 року, готується подати у відставку, а його наступником стане не його дружина, як повідомлялося раніше, а віце-президент Еммерсон Мнангагва. Минулого тижня 93-річний лідер Зімбабве відправив Мнангагву у відставку, звинувативши його в підготовці державного перевороту.

Мнангагва розглядався в якості можливого наступника Мугабе і користувався підтримкою армії. Глава збройних сил країни заявив про готовність втрутитися, щоб зупинити політичну кризу.