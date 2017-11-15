Військові у Зімбабве заявили, що беруть під свій контроль ситуацію в країні

В столиці Зімбабве Хараре в ніч на середу, 15 листопада, були введені війська, в місті пролунали три потужних вибухи. Стрілянина була чутна поблизу від резиденції президента країни Роберта Мугабе. За даними очевидців, військові захопили телецентр.

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Як передає DW.com, у зверненні до народу генерал-майор Сибусісо Мойо заявив, що військові на час переймають на себе контроль у країні. Він спростував повідомлення про путч, вказавши, що президент країни живий і знаходиться в безпеці. За його словами, військові мають намір подолати політичну, соціальну та економічну кризу, що посилюється, а потім передати владу цивільному уряду.

13 листопада після того, як був відправлений у відставку віце-президент країни Еммерсон Мнангагва, зімбабвійський головнокомандувач Костянтино Чивенга піддав уряд Мугабе різкій критиці і пригрозив втручанням армії. У відповідь правляча партія звинуватила Чивенгу в "зрадницькій поведінці".

93-річний Мугабе править країною з 1980 року.

На тлі повідомлень про ймовірний військовий путч США оголосили, що американське посольство в Зімбабве залишиться 15 листопада закритим. Вашингтон і Лондон закликали до обережності своїх громадян і підданих, які перебувають у країні, порекомендувавши їм не виходити з дому.