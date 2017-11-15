Держдума одностайно ухвалила закон про визнання закордонних ЗМІ у РФ "іноагентами"

Держдума Росії у третьому, остаточному читанні прийняла поправку, яка дозволить Мін'юсту визнавати іноземними агентами зарубіжні ЗМІ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за це рішення російські депутати проголосували одностайно - 414 осіб.

Згідно з документом, іноземними агентами можна буде визнати «юридичні особи, зареєстровані в іноземній державі», і «іноземні структури без утворення юридичної особи».

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У Держдумі уточнили, що норма не поширюватиметься на російські ЗМІ, в тому числі з часткою іноземного капіталу.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи закон, заявив, що будь-які зазіхання на свободу російських ЗМІ за кордоном не залишаться без жорсткої відповіді з боку російського суспільства і влади.

«Будь-які зазіхання на свободу російських засобів масової інформації за кордоном не залишаються і не залишатимуться без вельми жорсткої відповіді і по лінії громадської думки, і по лінії нашої законодавчої влади, і по лінії виконавчої влади, яка, використовуючи можливість, яка надається цим законом, зможе своєчасно забезпечувати дзеркальну відповідь», - сказав він.

Пєсков уточнив, що про реакцію президента РФ Володимира Путіна на положення закону можна буде судити тільки після того, як документ представлять йому на підпис.

Пєсков зауважив, що практика застосування закону поки відсутня, тому робити висновки щодо його жорсткість на даний момент категорично невірно.