Австралійці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих союзів (відео)

Австралійці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих союзів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Опитування проводилося поштою. У ньому взяло участь 80% виборців. За офіційне визнання гей-шлюбів висловилися майже 62% респондентів. У парламенті вже заявили, що довго відтягувати з узаконення одностатевих шлюбів не будуть.

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Раніше повідомлялося, що в Німеччині зареєстровано перший одностатевий шлюб.