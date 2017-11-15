Австралійці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих союзів (відео)
13:23, 15 листопада 2017Світ
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За офіційне визнання гей-шлюбів висловилися майже 62% респондентів.
Австралійці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих союзів
Австралійці на референдумі підтримали легалізацію одностатевих союзів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Опитування проводилося поштою. У ньому взяло участь 80% виборців. За офіційне визнання гей-шлюбів висловилися майже 62% респондентів. У парламенті вже заявили, що довго відтягувати з узаконення одностатевих шлюбів не будуть.
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Раніше повідомлялося, що в Німеччині зареєстровано перший одностатевий шлюб.
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