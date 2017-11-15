Героїчна реакція вчителів під час стрілянини урятувала десятки дитячих життів у Каліфорнії (відео)

Героїчна реакція вчителів урятувала десятки дитячих життів у Каліфорнії. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зловмисник, убивши чотирьох людей, із гвинтівкою прийшов до школи. Там жертв могло бути значно більше. Але вчителі без жодної команди від правоохоронців змогли врятувати своїх учнів. Стандартну інструкцію на такі випадки американські поліцейські намагаються донести до кожної школи.

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Вони організовано вивели учнів із коридорів та забарикадувались у класах дочекавшись, поки поліція нейтралізує нападника.

Як повідомляв УНІАН раніше, у штаті Каліфорнія (США) 14 листопада вранці за місцевим часом до початкової школи в сільській місцевості в заповіднику "Ранчо Техама" поблизу міста Ред-Блафф увірвався злочинець і відкрив стрілянину. Перед цим він їздив по населеному пункту на авто і стріляв у тих, кого бачив.