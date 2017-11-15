Трамп переплутав масові розстріли у США та поспівчував у Twitter не тим жертвам

Президента США Дональда Трампа звинуватили у тому, що він скопіював твіт-співчуття, у якому висловив співчуття жертвам масових розстрілів.

Як повідомляє The Telegraph, сьогодні, 15 листопада, у мікроблозі американського президента з’явилось повідомлення: «Хай Бог буде з людьми із Сазерленд-Спрінгс, Техас. ФБР і правоохоронні органи прибули на місце".

Однак, юзери вказуюють, що Трамп помилився, бо ніби-то мав на увазі жертв стрілянини у Каліфорнії, дезагинули 4 осіб внаслідок нападу озброєного чоловіка у Ранчо Техама.

This shooting took place ten days ago.



Ten. https://t.co/vyElYxyZsN — Jared Yates Sexton (@JYSexton) November 15, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, у штаті Каліфорнія (США) 14 листопада вранці за місцевим часом до початкової школи в сільській місцевості в заповіднику "Ранчо Техама" поблизу міста Ред-Блафф увірвався злочинець і відкрив стрілянину. Перед цим він їздив по населеному пункту на авто і стріляв у тих, кого бачив.