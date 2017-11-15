Поки поліція розшукує серійного вбивцю у Флориді, число його жертв зросло

У Тампі в американському штаті Флорида орудує серійний вбивця, вважає поліція. У вівторок, 14 листопада, число його жертв зросло до чотирьох, повідомляє Vice.

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Жертвою невідомого вбивці став 60-річний чоловік. Раніше протягом 11 днів у жовтні були вбиті ще три людини.

Всі вбивства були скоєні в одному районі. Зловмисник використав вогнепальну зброю. Зачіпок, щоб його знайти у поліції немає. Єдиний свідок, який бачив підозрілу людину, що біжить, стверджує, що це високий темношкірий чоловік. Завдяки камерам спостереження вдалося отримати його розмитий знімок. Поліція продовжує розшукувати його.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада у Каліфорнії чоловік відкрив стрілянину у початковій школі.