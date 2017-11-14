У Каліфорнії чоловік відкрив стрілянину в початковій школі, є загиблі й поранені

У штаті Каліфорнія (США) 14 листопада вранці за місцевим часом до початкової школи в сільській місцевості в заповіднику "Ранчо Техама" поблизу міста Ред-Блафф увірвався злочинець і відкрив стрілянину. Перед цим він їздив по населеному пункту на авто і стріляв у тих, кого бачив. Про це пише ТСН з посиланням на Fox5.

Щонайменше 4 людини загинули, двоє отримали поранення. Зокрема, 6-річну дитину з двома вогнепальними пораненнями доставили в лікарню вертольотом. У іншої дитини – прострелена нога.

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Під час затримання нападника співробітникам поліції довелося його вбити, оскільки він чинив опір і відстрілювався. Таким чином, загальна кількість смертей складає на даний момент 5 осіб.

Кількість жертв може зрости: вбивця відкривав вогонь у кількох місцях, в тому числі в школі та біля свого будинку, випустив до сотні куль.

Зараз в школу прибули поліцейські і медики, територія навколо оточена. Також перекрита дорога на під'їзді до містечка. Дітей з навчального закладу евакуювали. Правоохоронці перевіряють, чи не було у вбивці спільників.

За словами місцевого жителя, він знав нападника, йому було близько 50 років, пише Бі-Бі-Сі. "Останнім часом він багато практикувався у стрільбі, відстрілював величезну кількість магазинів з патронами", - розповів він журналістам.

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За словами чоловіка, він звернувся в поліцію і розповів про дивну поведінку свого сусіда, який ще й погрожував людям на ранчо вбивством. Поліція поки не коментує це свідоцтво.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, стрілець мав при собі напівавтоматичну гвинтівку і два пістолети.

Як передає РБК з посиланням на місцеву газету Record Searchlight, до лікарні були доставлені десять постраждалих.

За словами заступника шерифа округу Техама Філа Джонстона, нападник застрелив двох людей поряд із початковою школою міста Корнінг, та ще двох - всередині навчального закладу. Серед загиблих дітей немає.