Маккейн пояснив різницю між RT в США та іноземними ЗМІ у Росії

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн обурився ухваленням Держдумою РФ закону про ЗМІ - "іноземних агентів". За його словами, неприпустимо зіставлення діяльності телеканалу RT з "Голосом Америки" та "Радіо Свобода".

Заяву поширив офіс Маккейна у середу, 15 листопада, передає DW.com.

"Росія Володимира Путіна близька до того, щоб визнати міжнародні ЗМІ "іноземними агентами", імовірно, – як крок у відповідь на вимогу Мін'юсту США по відношенню до RT", – заявив Джон Маккейн. За словами сенатора від Арізони, журналісти таких ЗМІ, як "Голос Америки", "Радіо Свобода", CNN і BBC "шукають правду, розкривають брехню і закликають уряд до відповіді".

Читайте такожМаккейн: Путін використовував соцмережі для своїх неоімперських амбіцій

Журналісти телеканалу RT, навпаки, "є пропагандистами, які приховують правду, поширюють брехню і намагаються підірвати демократичні уряди, щоб просувати порядок денний Володимира Путіна", - зазначив Маккейн.

"Путіну не потрібні виправдання, щоб розправитися із закордонними ЗМІ, також як йому не потрібні були виправдання для численних вбивств журналістів та політичних опонентів в останні роки. Путін знає, що найбільшою загрозою для його диктатури є правда і готовність справжніх російських патріотів висловлювати її і діяти згідно з нею", - сказано в заяві.

США і їхні союзники будуть і надалі підтримувати право російського народу на доступ до ЗМІ, які повідомляють правду, додав Маккейн.

15 листопада Держдума РФ одностайно прийняла закон, який дозволяє визнавати ЗМІ "іноземними агентами" у разі, якщо вони отримують фінансування з-за кордону. Раніше Мін'юст США зажадав від керівництва RT America надати до 13 листопада необхідні документи для реєстрації в якості "іноземного агента" в США.