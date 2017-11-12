"Як можна довіряти полковнику КДБ": Маккейн розкритикував Трампа після його зустрічі з Путіним

Сенатор США Джон Макейна прокоментував заяву президента США Дональда Трампа після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

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11 листопада Трамп заявив, що вірить російському лідерові, який заперечує втручання Росії у вибори в США.

«Немає жодного «Америка перш за все», коли мова йде про те, що ти віриш полковника КДБ, а не американського розвідувального співтовариства. Немає жодного принципового "реалізму» у співпраці з Росією, щоб підтримувати смертоносний режим президента Сирії Башара Асада, який залишається найбільшим перешкодою до політичного рішення... в Сирії», - написав сенатор.

За словами Маккейна, Путіну «не близькі інтереси Америки». «Вірити в зворотне не тільки наївно, але це також ставить національну безпеку ризику», - уклав він.