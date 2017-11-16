Актора з "Дюнкерка" і його бабусю підозрюють у вбивстві

Поліція Великобританії заарештувала актора Нейтана Елсі і його бабусю Розмарі Дінч за підозрою у вбивстві дівчини. Про це повідомляє Daily Mail.

19-річна Гайя Поуп пропала 7 листопада. В той день її зафіксували камери зовнішнього спостереження на вулиці в місті Суонедж, графство Дорсет. Дівчина бігла до свого дому.

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Як пише видання, 71-річна Дінч була останньою, хто бачив Поуп живою. За інформацією поліції, вона гостювала у жінки і її онука.

Зараз правоохоронці розшукують зниклу дівчину. Відомо, що за кілька днів до зникнення вона опублікувала пост, в якому висловлювала стурбованість за свою безпеку.

Актор Нейтан Елсі найбільш відомий по фільму "Дюнкерк", де він виконав роль другого плану.

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