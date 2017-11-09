Хворого на ВІЛ Чарлі Шина звинуватили у зґвалтуванні 13-річного підлітка на знімальному майданчику

Популярного голлівудського актора Чарлі Шина звинуватили у зґвалтуванні 13-річного підлітка на знімальному майданчику фільму "Лукас".Відповідні звинувачення висунув актор Домінік Брашия, який дружив з жертвою - Корі Хеймом, повідомляє видання Daily Mail.

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За словами співрозмовника видання, інцидент нібито стався під час зйомок фільму "Лукас", що вийшов в 1986 році. Хейм і Шин зіграли в ньому одні з головних ролей, повідомляє NewsOne.

"Хейм розповів мені, що займався сексом з Шином на зйомках "Лукаса". Він сказав, що вони вживали марихуану і займалися анальним сексом. Хейм говорив, що після цього Шин відсторонився від нього", - повідав Брашия. Також артист підкреслив, що згодом це сталося ще раз.

За інформацією видання, кілька десятків інших джерел, у тому числі актор Корі Фельдман, підтвердили, що Хейм розповідав цю історію. Крім цього один із співрозмовників порталу заявив, що Шин сам повідав йому про те, що трапилося, підкресливши, що все відбулося за згодою сторін.

Слід зазначити, що Корі Хейм помер у 2010 році від передозування медичними препаратами у віці 38 років. Його родичі стверджують, що чоловік все життя намагався оговтатися після того, що відбулося на знімальному майданчику.

Сам Чарлі Шин заперечує звинувачення в його бік і стверджує, що між ним і Хеймом ніколи не було інтимного зв'язку.

Чарлі Шин (справжнє ім'я Карлос Ірвін Естевес) знявся в таких стрічках, як "Взвод", "Уолл-стріт", "Гарячі голови", "Дуже страшне кіно" і "Мачете вбиває". До слова, у червні 2016-го Шин розкрив подробиці того, як він заразився ВІЛ. Артист зізнався, що це відбулося після того, як він два рази зайнявся незахищеним сексом.